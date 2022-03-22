Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Объявлены актёры, исполнившие главные роли в приквеле американского сериала «Сверхъестественное». Информацию об этом опубликовал The Hollywood Reporter вечером 21 марта.

Дженсен Эклс Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США

Так, роли родителей главных героев основного проекта франшизы достались Мэгу Доннелли и Дрейку Роджеру. Также ожидается, что звезда оригинального сериала Дженсен Эклс тоже появится в приквеле, однако в роли закадрового рассказчика.

Напомним, что приквел «Сверхъестественного» получил название «Винчестеры». В настоящий момент точная дата выхода проекта не раскрывается.

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