Вашингтон, 22 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Объявлены актёры, исполнившие главные роли в приквеле американского сериала «Сверхъестественное». Информацию об этом опубликовал The Hollywood Reporter вечером 21 марта.

Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США Дженсен Эклс

Так, роли родителей главных героев основного проекта франшизы достались Мэгу Доннелли и Дрейку Роджеру. Также ожидается, что звезда оригинального сериала Дженсен Эклс тоже появится в приквеле, однако в роли закадрового рассказчика.

Напомним, что приквел «Сверхъестественного» получил название «Винчестеры». В настоящий момент точная дата выхода проекта не раскрывается.