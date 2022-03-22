Сантьяго, 22 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Неизвестные похитили 21 марта более 50 единиц огнестрельного оружия из Научно-исследовательского центра армии Чили в Сантьяго. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Оружие

Грабители представились поставщиками и свободно попали на территорию военного объекта, им удалось вынести оружие и скрыться без применения силы. Украденное оружие должно было быть отправлено на оружейные склады.

В функции пострадавшего центра входит тестирование, проверка и сертификация ввозимого в страну оружия, а также нанесение на него меток для возможности его отслеживания. Помимо огнестрельного оружия, центр также работает с взрывчатыми и химическими веществами.