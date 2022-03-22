Муром, Владимирская область,
22 марта 2022, 12:01 — REGNUM Во Владимирской области за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации к ответственности привлечен житель Мурома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Дарья Драй © ИА REGNUM
«В городе Муроме Владимирской области полицейские задокументировали факт осуществления публичных действий, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации. Сотрудники полиции пресекли противоправные действия 35-летнего местного жителя и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Материалы были направлены в суд, который назначил мужчине административный штраф в размере 40 тысяч рублей.