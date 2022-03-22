Муром, Владимирская область, 22 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации к ответственности привлечен житель Мурома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Плакаты

«В городе Муроме Владимирской области полицейские задокументировали факт осуществления публичных действий, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации. Сотрудники полиции пресекли противоправные действия 35-летнего местного жителя и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы были направлены в суд, который назначил мужчине административный штраф в размере 40 тысяч рублей.