Стокгольм, 23 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 22 марта стало известно, что редакция радиостанции Sveriges Radio уже во второй раз смогла послать электронное письмо, которое выглядело так, как будто оно было отправлено министром обороны Швеции Петером Хульквистом.

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Еще в декабре радиостанция сообщила, правительство Швеции не пользовалось ни одним из инструментов IT-защиты от фальшивых электронных писем. Тогда журналисты специально рассылали безобидные электронные письма, которые, казалось, исходили от самых высокопоставленных чиновников.

Редакция SR сразу же рассказала об результатах эксперимента Хульквисту, после чего он переадресовал их за разъяснениями в службу техбезопасности правительственной канцелярии. Там журналистам сказали, что они работают над этим и вдаваться в подробности не стали.