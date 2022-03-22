Москва, , 12:00 — REGNUM Дипломантам олимпиады «Я — профессионал» в двух российских вузах назначили дополнительные выплаты. Об этом 22 марта сообщили в департаменте коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей».

Алексей Комиссаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополнительные выплаты получат призёры, победители и медалисты получат повышенную стипендию в Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина и Томском государственном университете. Олимпиада «Я — профессионал» реализуется при поддержке Минобрнауки и является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Благодаря вузам-организаторам олимпиады «Я — профессионал» участники получают возможности для развития себя и своих навыков. Надеюсь, что число образовательных учреждений, которые готовы предоставлять дополнительные льготы конкурсантам олимпиады, в будущем станет ещё больше. Количество вузов-организаторов ежегодно растет: если в прошлом сезоне их было 28, то в этом — уже 30, и они представляют 12 российских регионов», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.