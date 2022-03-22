Казань, , 11:59 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» полностью доверяет своему главному тренеру Леониду Слуцкому. Об этом 22 марта заявил журналистам генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

Леонид Слуцкий Дмитрий Садовников

«Конечно, в клубе есть полное доверие к Слуцкому», — сказал Сайманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта «Рубин» потерпел разгромное поражение от ЦСКА со счётом 1:6 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящее время команда Слуцкого идёт на 10-м месте в турнирной таблице.

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