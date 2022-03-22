Златоуст, Челябинская область, 22 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства одного из найденных при тушении пожара. Об этом сообщает областное управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Дело завели по ч.1 ст.105 УК РФ. Проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Отметим, пожар произошёл 20 марта. Погибли два человека.