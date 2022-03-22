Мальмё, Швеция, 22 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. 22 марта премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон нарушила молчание и прокомментировала нападение на школу в Мальмё, в результате которого сутками ране скончались двое сотрудников учебного заведения, передает новостное агентство TT.

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«С грустью и тревогой я получил известие о том, что два человека погибли вчера в результате серьезного насильственного преступления в школе в Мальмё. Мои мысли обращены к их семьям и друзьям. Я также думаю обо всех учениках и учителях, которые ходили в эту школу», — говорится в письменном комментарии премьер-министра агентству ТТ.

Отмечается, что слова соболезнования также выразили лидер «Зеленых» Пер Болунд, лидер «Центристов» Анни Лёф и другие высокопоставленные политики.

После нападения на школу по подозрению в убийстве задержан 18-летний ученик, который числился среди учеников.