Пермь, 22 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Пермском крае на реализацию инициатив жителей выделят дополнительно 45,3 млн рублей. Эти средства позволят воплотить в жизнь 34 проекта в 18 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

(сс) CWitte Деньги

По данным министерства территориального развития, с учетом дополнительных средств в 2022 году в регионе планируют реализовать 223 инициативы жителей в 35 муниципалитетах. Общий объем субсидий составит 244,5 млн рублей.

Добавим, инициативное бюджетирование является одной из региональных форм поддержки идей жителей территорий. До 90% финансирования проектов осуществляется из бюджета Пермского края, а 10% — средства муниципалитета, местных жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.