Кабул, , 11:59 — REGNUM Министерство труда и социального обеспечения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило 25 марта Днём крестьянина в Афганистане. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Бахтар».

Ван Гог. Крестьяне, сажающие картофель (фрагмент)

Стоит упомянуть, что до этого первым днём (21 марта) солнечного года хиджры был Навруз, а второй отмечался как День крестьянина. Но правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрало празднование Навруза из календаря страны.

Между тем, Забихулла Муджахид, пресс-секретарь временного правительства, заявил СМИ, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отмечали Навруз, но и не препятствовали его празднованию населением.