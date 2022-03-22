Кабул, 22 марта 2022, 11:59 — REGNUM Министерство труда и социального обеспечения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило 25 марта Днём крестьянина в Афганистане. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Бахтар».

Ван Гог. Крестьяне, сажающие картофель (фрагмент)
Ван Гог. Крестьяне, сажающие картофель (фрагмент)

Стоит упомянуть, что до этого первым днём (21 марта) солнечного года хиджры был Навруз, а второй отмечался как День крестьянина. Но правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрало празднование Навруза из календаря страны.

Между тем, Забихулла Муджахид, пресс-секретарь временного правительства, заявил СМИ, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отмечали Навруз, но и не препятствовали его празднованию населением.