Бухарест, 22 марта 2022, 11:58 — REGNUM На крупной ферме в уезде Джурджу (Южная Румыния) зарегистрирована вспышка заболевания H5N1, более известного как птичий грипп. Об этом 22 марта сообщает «Румынское телевидение».
По предварительным данным, жертвами вируса стали более 6770 кур и гусей, выращиваемых на территории предприятия. При этом после обнаружения очага болезни представители санитарных служб уничтожили 34 тыс. птиц.
Проводятся противовирусные работы на соседних фермах. Предполагается, что в ближайшее время в указанном районе будет введен карантин.