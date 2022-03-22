Бухарест, , 11:58 — REGNUM На крупной ферме в уезде Джурджу (Южная Румыния) зарегистрирована вспышка заболевания H5N1, более известного как птичий грипп. Об этом 22 марта сообщает «Румынское телевидение».

Птичий грипп

По предварительным данным, жертвами вируса стали более 6770 кур и гусей, выращиваемых на территории предприятия. При этом после обнаружения очага болезни представители санитарных служб уничтожили 34 тыс. птиц.

Проводятся противовирусные работы на соседних фермах. Предполагается, что в ближайшее время в указанном районе будет введен карантин.