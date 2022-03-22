Ханты-Мансийск, , 11:57 — REGNUM На площадке промышленного технопарка «Импульс» в Ханты-Мансийске с текущего года доступна инновационная технология 5D-печати отечественного производства. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Принет для 3D-печати Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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С использованием указанной технологии стало возможно производствоа прототипов деталей из пластика и металла, являющихся аналогами импортной продукции.

При этом этой инновационной технологией уже вооружились порядка 70 промышленных предприятий нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство прецизионных (высокоточных) дентальных имплантов из авиационного титана наладила челябинская компания Dental Synthesis.