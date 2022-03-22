Копенгаген, 22 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В настоящее время миграционные власти Дании пытаются справиться с «волной беженцев» с Украины, которые прибывают в страну каждый день. В этой связи в стране начался прием на работу дополнительного персонала в миграционные центры, чтобы обработать все заявления просителей убежища в короткие сроки. Об этом 22 марта сообщила шведская новостная служба TT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

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22 марта в районах Орхус и Валби в Копенгагене открылись еще два центра для приема украинцев.

16 марта датский фолькетинг принял закон, дающий украинским беженцам в экстренном порядке получить вид на жительство. Первое прошение, пишут журналисты, было одобрено уже на следующий день, 17 марта.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.