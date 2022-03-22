Москва, , 11:57 — REGNUM Без бюджетных инвестиций и поддержки бизнеса экономика РФ не сможет эффективно адаптироваться к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент Московского финансово-юридического университета МФЮА Светлана Собянина. Так она прокомментировала заявления ЦБ РФ о масштабной структурной перестройке российской экономики.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Процесс адаптации, очевидно, не будет простым и быстрым и потребует как минимум несколько лет, — сказала Собянина. — Безусловно, без активной государственной политики бюджетных инвестиций и поддержки бизнеса этот процесс невозможен. Самая сложная задача сейчас — расставить приоритеты в отраслевом и региональном развитии и определить механизмы государственного регулирования экономики. Нас ждут кардинальные изменения в экономике, но это назревшие изменения, способствующие не только решению возникших форс-мажорных проблем, но и выходу экономики России из тупика сырьевого развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянина предупредила, что рост инфляции может оказаться губительным для российского малого и среднего бизнеса.

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