Стокгольм, , 12:02 — REGNUM 21 марта на территории Норвегии произошло историческое события для политики Швеции — впервые лидер правящей партии, то есть премьер-министр, и лидер оппозиции отбросили свои партийные разногласия и совершили совместную поездку в западную страну, чтобы понаблюдать за учениями НАТО. Как написал в своей авторской статье политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, поездка премьер-министра страны Магдалены Андерссон и лидера оппозиции Ульфа Кристерссона сигнализирует о том, что и правительство, и оппозиция готовы показывать одну вещь, когда речь заходит о политики безопасности — национальное единство.

Стокгольм, Швеция Natalia Semenova

«Никогда еще премьер-министр от Социал-демократов и лидер Умеренных не присутствовали вместе на военных учениях с такой явной аффилированностью с НАТО. В учениях Cold Response принимают участие около 30 000 военнослужащих из 27 различных стран НАТО и стран-партнеров. Со стороны Швеции принимают участие примерно 1500 военных», — написал журналист.

«Визит премьер-министра и лидера оппозиции во время учений следует рассматривать в первую очередь как сильный политический сигнал», — заключил Кнутсон.

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