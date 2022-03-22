Киев, , 11:56 — REGNUM Исполнительница Светлана Лобода прокомментировала включение её имени в список нежелательных для въезда на Украину артистов. Она написала пост на эту тему в своих социальных сетях.

Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам певицы, ей «плевать» на подобного рода списки, потому что её свободное время уходит на волонтёрскую деятельность. «Я рада, что у вас есть время этим заниматься (составлением списков — ИА REGNUM). А я пойду потрачу ещё пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей», — говорит Лобода.

Ранее Светлана Лобода опровергла слухи о том, что она отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Мальты. «У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское», — заявила певица.

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