Киев, 22 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Исполнительница Светлана Лобода прокомментировала включение её имени в список нежелательных для въезда на Украину артистов. Она написала пост на эту тему в своих социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

По словам певицы, ей «плевать» на подобного рода списки, потому что её свободное время уходит на волонтёрскую деятельность. «Я рада, что у вас есть время этим заниматься (составлением списков — ИА REGNUM). А я пойду потрачу ещё пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей», — говорит Лобода.

Ранее Светлана Лобода опровергла слухи о том, что она отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Мальты. «У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское», — заявила певица.