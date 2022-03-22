Стокгольм, 22 марта 2022, 12:00 — REGNUM Походные сапоги, армейские каски и сидение в танке — пожалуй, такой «романтической совместной поездки» у премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные») не было никогда. Но учения НАТО на севере Норвегии, в которых приняли участие шведские и финские военные, предоставили двум политикам такой шанс. Об этом 21 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция
Стокгольм. Швеция

«Мы можем не соглашаться по многим пунктам, но мы оба боремся за безопасность Швеции», — заявила Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции после того, как солдаты НАТО рассказали политикам о ходе учений.

Лидеры двух ведущих партий Швеции также выразили благодарность примерно 1500 шведским солдатам, которые участвуют вместе с финскими армейскими подразделениями в совместных маневрах.

«В демократиях мы часто акцентируем то, с чем мы не согласны, где думаем по-разному. На это есть веские причины. Но ровно такие же веские причины существуют для того, чтобы демонстрировать единство», — заявил Кристерссон.