Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Походные сапоги, армейские каски и сидение в танке — пожалуй, такой «романтической совместной поездки» у премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные») не было никогда. Но учения НАТО на севере Норвегии, в которых приняли участие шведские и финские военные, предоставили двум политикам такой шанс. Об этом 21 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Мы можем не соглашаться по многим пунктам, но мы оба боремся за безопасность Швеции», — заявила Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции после того, как солдаты НАТО рассказали политикам о ходе учений.

Лидеры двух ведущих партий Швеции также выразили благодарность примерно 1500 шведским солдатам, которые участвуют вместе с финскими армейскими подразделениями в совместных маневрах.

«В демократиях мы часто акцентируем то, с чем мы не согласны, где думаем по-разному. На это есть веские причины. Но ровно такие же веские причины существуют для того, чтобы демонстрировать единство», — заявил Кристерссон.