Донецк, , 11:52 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за последние 33 дня из-за обстрелов украинских боевиков погибли 58 мирных жителей, еще 378 пострадали, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За 33 дня эскалации со стороны ВФУ погибли 58 мирных жителей, один за прошлые сутки. Ранения различной степени тяжести получили 378 мирных жителей (164 человека с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в том числе 32 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Там также заявили, что за 33 дня эскалации украинские войска выпустили по территории республики 15 451 боеприпас, включая 19 ракет из «Точки-У» и 1087 ракет РСЗО «Град».

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В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточнили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.