Донецк, 22 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за последние 33 дня из-за обстрелов украинских боевиков погибли 58 мирных жителей, еще 378 пострадали, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 33 дня эскалации со стороны ВФУ погибли 58 мирных жителей, один за прошлые сутки. Ранения различной степени тяжести получили 378 мирных жителей (164 человека с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в том числе 32 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Там также заявили, что за 33 дня эскалации украинские войска выпустили по территории республики 15 451 боеприпас, включая 19 ракет из «Точки-У» и 1087 ракет РСЗО «Град».

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В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточнили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.