В ДНР с начала эскалации из-за обстрелов ВСУ погибли 58 мирных жителей
Донецк, 22 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за последние 33 дня из-за обстрелов украинских боевиков погибли 58 мирных жителей, еще 378 пострадали, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Там также заявили, что за 33 дня эскалации украинские войска выпустили по территории республики 15 451 боеприпас, включая 19 ракет из «Точки-У» и 1087 ракет РСЗО «Град».
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В основном огонь ведется по трем направлениям: горловскому, донецкому и мариупольскому, уточнили в представительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.