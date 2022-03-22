Москва, 22 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прошли обыски в рамках расследования первого в России уголовного дела о растрате денежных средств и имущества участников криптовалютной биржи, сообщила 22 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Криптовалюта

Хищение средств, предположительно, совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, который осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их. Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. При себе мужчина имел два дорожных чемодана с наличными деньгами на общую сумму более 190 млн рублей.

«Одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, один миллион долларов США, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — рассказала Ирина Волк.

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Кроме того, в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба судом наложен арест на счета фигуранта. Также в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество мужчины, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.

Видео: пресс-служба МВД РФ.