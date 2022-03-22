Новосибирск, 22 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области заявления на участие в досрочном периоде сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2022 году подали 300 человек. Такие данные приводит Новосибирская открытая образовательная сеть.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также выпускники 2022 года, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзаменах в основные сроки.

Отмечается, что в предыдущие два года досрочный период не проводился из-за коронавируса.