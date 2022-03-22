Челябинск, 22 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Производство прецизионных (высокоточных) дентальных имплантов из авиационного титана наладила челябинская компания Dental Synthesis. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом компанией освоен выпуск нескольких типов имплантов из двух видов титана, включая нанотитан, у которого прочность на разрыв составляет до 1100−1200 МПа и он имеет высокую пластичность. Указанный материал получают путем обработки заготовок давлением, что приводит к их упрочнению и созданию особой молекулярной структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заказы по срочному изготовлению деталей для импортного оборудования и сельхозмашин выполняют в токарном цеху города Лабинска Краснодарского края.