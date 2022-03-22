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«Российско-американские отношения»
«Азов»* поставил нас сюда»: допрос боевиков из жилых домов Мариуполя
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
22 марта 2022, 11:50 — REGNUM В Мариуполе задержаны украинские военнослужащие, устроившие огневую точку в одном из многоквартирных домов. Кадры их допроса 22 марта показал RT.
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Пленные, одетые в гражданскую одежду, вели стрельбу из квартир мариупольцев по российским военным и военнослужащим ДНР. Они рассказали, что два дня назад боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевели их из другого здания.
«Просто перевели нас сюда, поставили. Смотреть — и всё», — сказали они на камеру.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.