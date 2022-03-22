* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 22 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Мариуполе задержаны украинские военнослужащие, устроившие огневую точку в одном из многоквартирных домов. Кадры их допроса 22 марта показал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Пленные, одетые в гражданскую одежду, вели стрельбу из квартир мариупольцев по российским военным и военнослужащим ДНР. Они рассказали, что два дня назад боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевели их из другого здания.

«Просто перевели нас сюда, поставили. Смотреть — и всё», — сказали они на камеру.