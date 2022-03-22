Москва, 22 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Денацификация Украины будет осуществляться в условиях безоговорочной капитуляции и оккупационным контингентом, как это было в свое время в Германии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что никакие переговоры с украинской стороной не могут быть приняты без признания украинской властью независимости ДНР и ЛНР, что отрицается пока еще действующей украинской властью. При этом население Херсона Россия также предавать не собирается. Но есть вещи куда более существенные.

Политолог заметил, что совершенно по-разному происходила капитуляция Японии и Германии, и все время Япония цепляется за то, что император в стране остался, а поэтому капитуляция была не безоговорочная, а Германия капитулировала безоговорочно.

«То, что вытворяет эта мерзость [украинская власть], всё, что они творят, как они воют, требуется безоговорочная капитуляция провалившегося государства, государства, осуществляющего геноцид. Это уже провалившееся государство, которое уже не имеет права власть на своей территории осуществлять. Оккупационная администрация, денацификация…» — заявил Кургинян.

По его словам, и в Восточной Германии, и в Западной денацификацией занималась оккупировавшая эту территорию армия. И для всего этого нужен свой Нюрнбергский процесс, в противном случае денацификация невозможна.

«Теперь вопрос к ним. Они сейчас скажут: «Минские соглашения мы признаем». Мы согласимся… — они же просто вытерлись ими… дальше они подпишут любые соглашения. Где гарантия, что они через месяц не скажут, что это было под дулом пистолета, и мы все отменяем? Гарантия — только контингент не ограниченный, а необходимый, который стоит на этой территории и осуществляет подряд то, что сказано президентом России», — заявил Кургинян.

Вопрос же в том, как и из кого будет формироваться новое правительство, уже дело будущего, но совершенно очевидно, что оно будет осуществляться в условиях безоговорочной капитуляции, после которой будет решаться судьба Украины.