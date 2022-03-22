«Капитуляция и оккупация». Кургинян назвал условия денацификации Украины
Москва, 22 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Денацификация Украины будет осуществляться в условиях безоговорочной капитуляции и оккупационным контингентом, как это было в свое время в Германии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Кургинян отметил, что никакие переговоры с украинской стороной не могут быть приняты без признания украинской властью независимости ДНР и ЛНР, что отрицается пока еще действующей украинской властью. При этом население Херсона Россия также предавать не собирается. Но есть вещи куда более существенные.
Политолог заметил, что совершенно по-разному происходила капитуляция Японии и Германии, и все время Япония цепляется за то, что император в стране остался, а поэтому капитуляция была не безоговорочная, а Германия капитулировала безоговорочно.
По его словам, и в Восточной Германии, и в Западной денацификацией занималась оккупировавшая эту территорию армия. И для всего этого нужен свой Нюрнбергский процесс, в противном случае денацификация невозможна.
Вопрос же в том, как и из кого будет формироваться новое правительство, уже дело будущего, но совершенно очевидно, что оно будет осуществляться в условиях безоговорочной капитуляции, после которой будет решаться судьба Украины.