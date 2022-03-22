Москва, , 11:46 — REGNUM Рост инфляции в РФ может оказаться губительным для малого и среднего бизнеса, если тот не получит государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент Московского финансово-юридического университета МФЮА Светлана Собянина. Так она прокомментировала заявления ЦБ РФ о масштабной структурной перестройке российской экономики и периоде повышенной инфляции.

Инфляция Picserver.org

«Масштабная структурная перестройка» прежде всего предполагает уход от сырьевой модели развития российской экономики, динамичное развитие обрабатывающей промышленности и машиностроения. Кроме того, необходимо стимулирование развития отраслей, насыщающих рынок потребительских товаров собственного производства. Для России такая перестройка означала бы коренной поворот в развитии», — сказала Собянина.

По ее мнению, процесс инфляции будет весьма динамичным, несмотря на жёсткую политику Центробанка.

«Для малого и среднего бизнеса без господдержки он может оказаться губительным. А господдержка неизбежно потребует роста налогов на потребителя для наполнения бюджета, — сказала Собянина. — Что касается оценки темпов инфляции, при их высоком значении они не должны достичь того, что происходило в 1992—1998 годах, так как сейчас российская экономика стала более восприимчивой к мерам государственного регулирования и ЦБ в состоянии удержать процесс в допустимых параметрах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала, что будет главным фактором, который будет влиять на перестройку российской экономики.

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