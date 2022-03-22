Джакарта, , 11:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в ряде регионов страны есть источники питьевой воды, содержащие кишечную палочку, сообщает CNN Indonesia.

Кишечная палочка geralt

«Количество кишечных палочек — это проблема, которую мы должны решать вместе. Потенциальный уровень заражения относительно высокий», — отметили в министерстве здравоохранения.

В пяти областях был зафиксирован высокий уровень содержания кишечной палочки, включая провинцию Западная Джакарта, где выявили 62,6% содержания бактерий в воде.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что правительство расширило выдачу виз по прибытии для иностранных туристов, приезжающих на Бали.

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