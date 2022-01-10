Буэнос-Айрес, 22 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Добыча нефти в Аргентине за февраль 2022 года составила более 571 тысячи баррелей, что является самым высоким показателем с декабря 2011 года, сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Нам удалось восстановить добычу нефти и вывести её на допандемийный уровень. В феврале 2022 года рост добычи составил 14% в годовом исчислении», — говорится в сообщении.

Рост добычи в первую очередь был обусловлен стремительным развитием нетрадиционного сектора нефтяной сферы. В отчёте сообщается, что добыча традиционного газа возросла в феврале на 11%, в то время как нетрадиционного — на 38%.