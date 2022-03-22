* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Ариш, Египет, 22 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Египта совместно с отрядами проправительственного ополчения бедуинов провинции Синай провели антитеррористическую операцию. Об этом 22 марта сообщает официальная газета Dostor.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным журналистов, операция была направлена на поиск и уничтожение боевиков группировки местного филиала ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате операции были убиты трое боевиков, ещё трое были захвачены в плен восточнее города Рафах.

Также сообщается о том, что боевики совершили нападение на блокпост местного племени и убили одного из ополченцев.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.