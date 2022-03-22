Москва, 22 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ продавцы бытовой электроники стали отказываться от продажи в рассрочку, в числе прочего связан с политикой Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Во-первых, на эти товары в последнее время и так высокий спрос, который дополнительно усиливать сейчас нет необходимости. Жители закупили техники на несколько месяцев вперед, удовлетворив свои потребности, откладывавшиеся на летний сезон и на перспективу. Во-вторых, практически прекратились акции от производителей, которые часто воспринимались как собственная инициатива торговых сетей, — рассказал Цыганов. — В-третьих, повышение ключевой ставки сделало программы рассрочки и льготного кредитования достаточно затратными, и их возращения можно будет ждать вместе со снижением ставки Банком России. В-четвертых, регуляторная практика Банка России нацелена на недопущение повышения кредитных рисков и это также охлаждает риск-аппетит и снижает кредитное предложение».

В дальнейшем, как полагает Цыганов, при насыщении потребительского рынка новыми брендами, оживлении конкуренции и снижении ключевой ставки можно ожидать возвращения ставших привычными акций и программ рассрочки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если в РФ на рынке электроники предложение останется ограниченным, а спрос сохранится на прежнем уровне, то от рассрочки откажется большая часть розничных ретейлеров.