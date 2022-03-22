Липецк, 22 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Липецкой области будет запущена программа оплачиваемых общественных работ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, благодаря этой мере в период поиска работы ее участники смогут в дополнение к пособию по безработице получать дополнительный доход в размере МРОТ — 13 тыс. 890 рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Черновые работы

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Общественные работы, в отличие от временных, предназначены не только для безработных.

«Все услуги центров занятости будут доступны не только безработным гражданам, но и тем, кто находится под риском увольнения. То есть центры занятости переходят в проактивный режим, чтобы обеспечить «бесшовный переход с работы на работу». Теперь еще больше граждан смогут воспользоваться услугами в открытии собственного дела. При поддержке от центра занятости компенсируют до 145 тыс. 560 рублей», — прокомментировала директор центра занятости Липецкой области Мария Маслакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости, направят более 200 млн рублей.