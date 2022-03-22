В Липецкой области запустят программу оплачиваемых общественных работ
Липецк, 22 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Липецкой области будет запущена программа оплачиваемых общественных работ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, благодаря этой мере в период поиска работы ее участники смогут в дополнение к пособию по безработице получать дополнительный доход в размере МРОТ — 13 тыс. 890 рублей.
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Общественные работы, в отличие от временных, предназначены не только для безработных.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости, направят более 200 млн рублей.