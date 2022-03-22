Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Между понятиями «Новый Казахстан» и «Вторая республика», которые начал использовать президент страны Касым-Жомарт Токаев, есть небольшая разница. Об этом 22 марта сообщил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин в своём телеграм-канале.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фактически, эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах», — написал Карин.

По его словам, «Новый Казахстан» является образом будущего для страны. Предполагается, что это длительный процесс, в ходе которого будет меняться баланс сил между ветвями власти.

«Вторая республика», как отметил госсекретарь, является более близкой целью. Её планируется сформировать в течение текущего года в ходе реформ, о которых Токаев сообщил ранее.

«Новый Казахстан» это обновление общества и нации, а «Вторая республика» это обновление государственной модели», — подвёл итог Карин.

Напомним, ранее Токаев заявил, что необходимо ограничить полномочия президента республики и передать их часть парламенту. Также он предложил запретить главе государства состоять в какой-либо партии, чтобы не создавать для неё преимущества.

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