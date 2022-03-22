Якутск, , 11:47 — REGNUM Увеличить объёмы производства намерена компания Якутии, которая выпускает газированные напитки. Там уверены, что в связи с уходом с российского рынка напитков иностранного производства якутскую продукцию станут чаще покупать, сообщило ЯСИА.

Газировка

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В среднем в год компания производит 8 млн литров напитков, и теперь намерена увеличить в разы этот показатель.

«Будем замещать своим продуктом импортные аналоги. На нашем заводе уже производим чаи — это персик, лесные ягоды, яблоко и лимон. Вместе с программой «Охота и рыбалка» мы вот два чая разрабатывали совместно — зеленый с чабрецом и черный чай с черной смородиной. Самая первая вода наша — это вода «Дети Азии». Также у нас есть линейка — это аналоги колы, фанты и спрайта. Есть также и ретро-линейка лимонадов с 80-х годов «Крем-сода», «Буратино», «Лимонад», «Барбарис» и «Тархун». Теперь люди будут пробовать все больше и покупать нашу продукцию», — обозначил ассортимент руководитель компании Сергей Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность на территории России приостанавливает американский производитель безалкогольных напитков компания Coca-Cola. Об этом стало известно 8 марта.