Лабинск, Краснодарский край, 22 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Заказы по срочному изготовлению деталей для импортного оборудования и сельхозмашин выполняют в токарном цеху города Лабинска Краснодарского края. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Токарный станок с программным управлением

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Приобрести такие детали в Краснодарском крае получается гораздо дешевле и быстрее, чем ждать из-за границы. Так, на одном из крупнейших молкомбинатов региона линия автоматической закрутки крышки могла бы простаивать в течение полугода в ожидании нужной детали, однако в указанном токарном цехе ее изготовили за две недели.

При этом несмотря на то, что нержавеющая сталь вырасла в цене на 85%, и изготавливаемые детали в результате этого, скорее всего, тоже подорожают, все равно их цена будет значительно ниже импортного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2022 году на фермах агропромышленного холдинга «Мираторг» в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях прогнозируется приплод порядка 309 тысяч телят.