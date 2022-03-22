Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Сады, парки и скверы Петербурга начинают закрываться на весеннюю просушку. Решения принимаются по результатам фактического состояния каждого конкретного объекта.

Муринский парк в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Временно ограничить вход планируется на 104 объекта. Пока ограничено посещение 37 парков и скверов. Некоторые из них закрыты полностью. В их числе Никольский, Юсуповский, Румянцевский, Овсянниковский сады, сад Сан-Галли и другие.

«В первую очередь закрываются сады и парки, имеющие полное ограждение. Однако уйти на просушку могут и те объекты, которые не огорожены», — пояснили 22 марта в городском комитете по благоустройству.

За минувшую зиму в Петербурге выпало более 187 см снега. Зеленым зонам Петербурга необходимо около месяца, чтобы прийти в нормативное состояние. По мере просушки парки, сады и скверы будут открываться.