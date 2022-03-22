Москва, , 11:41 — REGNUM Лефортовский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила 22 марта судья Маргарита Котова.

Суд Joe Gratz

«Суд установил, что Навальный… совершил мошенничество», — сказала судья.

Также судья зачитала данные о потерпевших и средствах, которые были получены мошенническим способом.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный обвинялся в четырёх эпизодах особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуважении к правосудию (части 1, 2 статьи 297 УК РФ).

Следствие установило, что Навальный похитил и потратил на личные нужды 350 млн рублей, собиравшиеся «Фондом борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неуважение к суду вменяется блогеру из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносивший приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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