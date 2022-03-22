Уфа, 22 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову намерены открыть в Башкирии 11 октября в День республики. Об этом 22 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Минигали Мингазович Шаймуратов

«Сегодня исполняется 80 лет со дня вручения на Советской площади Знамени нашей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», — сообщил глава республики.

Он обратился к строителям, сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства и мэрии Уфы, сообщив, что 11 октября площадь с памятником должны быть открыты.

«Все, кто имеет к этому отношение, должны это сделать», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899−1943) в годы Великой Отечественной войны командовал легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше четырех тысяч км. 3 860 воинов дивизии были награждены медалями и орденами, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро — полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей. Генерал Шаймуратов героически погиб во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года.