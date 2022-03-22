Ярославль, 22 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в органах власти.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

По версии источника депутата муниципалитета подозревают в мошенничестве. Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве, но в декабре 2021 года статус Таганова в рамках проводимых следственных действий не был понятен. Речь может идти о денежных компенсациях, выплачиваемых депутату.

Ни руководство муниципалитета Ярославля, ни сам депутат Алексей Таганов не дают комментариев по данному вопросу. Официальная позиция Следственного комитета по уголовному делу пока также не оглашается.