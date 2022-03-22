Таллин, , 11:40 — REGNUM В2022 году у памятника «Бронзовыйсолдат»в Таллине на 9 мая за правопорядком будет следить больше полицейских, чем обычно. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ЭстонииERR.

Бронзовый солдат за три дня до переноса Liilia Moroz

Глава объединенного штаба Департамента полиции и погранохраныстраны Айвар Алавере заявил, что «полиция сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить возможные угрозы». По его словам, полицейские будут дежурить усиленным составом.

По состоянию на 22 марта в полиции зарегистрированы два общественных мероприятия: празднование 9 Мая и шествие«Бессмертного полка», которое начнется на улице Одра и пройдет по Фильтри теэ в сторонуВоенного кладбища, где расположен памятник «Бронзовыйсолдат».

В отделе регистраций общественных мероприятий сообщили, что полиция выдала разрешение, но окончательных решений относительно связанных с 9 Мая мероприятий пока нет.

В социальных сетях русской Эстонии высказываются предположения, что прибывшие в страну украинские беженцы могут устроить провокацию на 9 мая, и звучат призывы к созданию отрядов самообороны в помощь полицейским.