Таллин, 22 марта 2022, 11:40 — REGNUM В2022 году у памятника «Бронзовыйсолдат»в Таллине на 9 мая за правопорядком будет следить больше полицейских, чем обычно. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ЭстонииERR.

Бронзовый солдат за три дня до переноса
Бронзовый солдат за три дня до переноса
Liilia Moroz

Глава объединенного штаба Департамента полиции и погранохраныстраны Айвар Алавере заявил, что «полиция сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить возможные угрозы». По его словам, полицейские будут дежурить усиленным составом.

По состоянию на 22 марта в полиции зарегистрированы два общественных мероприятия: празднование 9 Мая и шествие«Бессмертного полка», которое начнется на улице Одра и пройдет по Фильтри теэ в сторонуВоенного кладбища, где расположен памятник «Бронзовыйсолдат».

В отделе регистраций общественных мероприятий сообщили, что полиция выдала разрешение, но окончательных решений относительно связанных с 9 Мая мероприятий пока нет.

В социальных сетях русской Эстонии высказываются предположения, что прибывшие в страну украинские беженцы могут устроить провокацию на 9 мая, и звучат призывы к созданию отрядов самообороны в помощь полицейским.