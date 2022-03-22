Таллин, 22 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В 2022году упамятника «Бронзовый солдат» в Таллине на9 мая за правопорядком будет следить больше полицейских, чем обычно. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Liilia Moroz Бронзовый солдат за три дня до переноса

Глава объединенного штаба Департамента полиции и погранохраны страныАйвар Алавере заявил, что «полиция сделает всё, что в ее силах, чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить возможные угрозы». По его словам, полицейские будут дежурить усиленным составом.

По состоянию на 22 марта в полиции зарегистрированы два общественных мероприятия: празднование 9 Мая и шествие «Бессмертного полка», которое начнется на улице Одра и пройдет по Фильтри теэ в сторону Военного кладбища, где расположен памятник «Бронзовый солдат».

В отделе регистраций общественных мероприятий сообщили, что полиция выдала разрешение, но окончательных решений относительно связанных с 9 Мая мероприятий пока нет.

В социальных сетях русской Эстонии высказываются предположения, что прибывшие в страну украинские беженцы могут устроить провокацию на 9 мая, и звучат призывы к созданию отрядов самообороны в помощь полицейским.