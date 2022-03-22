Юхнов, Калужская область, 22 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Калужской области вступил в силу приговор в отношении бывшей начальницы подразделения муниципального отдела МВД «Юхновский». Женщина признана виновной в мошенничестве при получении выплат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что сотрудница полиции представляла по месту службы фиктивные договоры найма жилого помещения, по которым получала ежемесячную компенсацию. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России. Данное лицо было ранее уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, по результатам проверки, проведённой сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с возмещением причиненного ведомству ущерба.