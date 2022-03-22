Липецк, , 11:39 — REGNUM В Липецкой области почти 200 миллионов рублей будет направлено на поддержку рынка труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работа Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония

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Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центре занятости.

Новые меры поддержки для предупреждения безработицы анонсировал Минтруд России. Предприятия и компании, которые планируют вернуться к обычному режиму работы и хотят сохранить трудовые коллективы, смогут получить субсидию на переобучение сотрудников. Всего обновить знания или обучиться работе на новом оборудовании смогут около двух тысяч человек. Размер субсидии составит до 60 тыс. рублей на одного сотрудника. Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, речь идет о таких предприятиях, как «ППГ Индастриз Липецк», «Индезит», Adidas & Reebok, Макдоналдс, «Бипласт» и ряд других.

Государство будет финансировать временные работы для сотрудников в размере одного МРОТ в месяц (13 тыс. 890 рублей), если компания приостановила деятельность, чтобы установить новое оборудование или настроить логистические цепочки. Эта мера поддержки подойдет для тех сотрудников, чьи компании оказались в зоне риска, но продолжают платить зарплату.

Кроме того, будет расширен охват программы переобучения в рамках нацпроекта «Демография». Получить новые знания смогут как безработные граждане, так и находящиеся под риском увольнения. Для этого нужно подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию. Направлений более 300. Обучение занимает от 1,5 до четырёх месяцев. Сейчас на рынке труда не хватает швей, поваров, водителей и инженеров.