Бразилиа, , 11:47 — REGNUM Правительство Бразилии объявило 21 марта об отмене налога на импорт этанола и ещё шести продуктов из основной продовольственной корзины для сдерживания инфляции. Об этом сообщает новостное агентство Folha de S.Paulo.

Кофе. Чашка Couleur

Несмотря на то, что отмена налога обойдётся государственной казне как минимум в 2 миллиона долларов США, мера позволит сдержать рост цен на кофе, маргарин, сыр, макароны, сахар и соевое масло как минимум до конца 2022 года.

По данным министерства экономики, стоимость на данные товары выросли выше среднего, и попытка сдерживания цен в первую очередь пойдет на пользу малообеспеченному населению.

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