Бразилиа, 22 марта 2022, 11:47 — REGNUM Правительство Бразилии объявило 21 марта об отмене налога на импорт этанола и ещё шести продуктов из основной продовольственной корзины для сдерживания инфляции. Об этом сообщает новостное агентство Folha de S.Paulo.
Несмотря на то, что отмена налога обойдётся государственной казне как минимум в 2 миллиона долларов США, мера позволит сдержать рост цен на кофе, маргарин, сыр, макароны, сахар и соевое масло как минимум до конца 2022 года.
По данным министерства экономики, стоимость на данные товары выросли выше среднего, и попытка сдерживания цен в первую очередь пойдет на пользу малообеспеченному населению.
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