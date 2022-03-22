Новосибирск, 22 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Стела «Новосибирск — город трудовой доблести» будет изготовлена до 1 августа 2022 года. Установка четырёхгранного штыка высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео намечена на 3 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«До середины апреля необходимо проработать вместе с сотрудниками ГИБДД варианты организации движения на площади им. Калинина без парковочного пространства, — сказал на аппаратном совещании сегодня, 22 марта, мэр Анатолий Локоть. — Установка стелы «Город трудовой доблести» — это событие исторической важности. Поэтому ставлю задачу ответственному департаменту строго контролировать сроки выполнения работ на всех этапах — от создания стелы до момента её установки».

Автор проекта памятной стелы — скульптор-монументалист Денис Стретович. С учётом основания высота стелы составит 34,5 метра.