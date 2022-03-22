Москва, 22 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Глава Минцифры Максут Шадаев рассчитывает на то, что IPhone в кирпич не превратятся, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

IPhone

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«Я уверен, что для пользователей Android рисков не так много. Для пользователей iOS вопросы остаются. Мы с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании», — отметил Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

«Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия, и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store. Поэтому мы будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся», — добавил он.

Сам же Шадаев пользуется телефоном на Android.

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