Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2022 году потратят 104,5 млрд рублей на финансирование социальной сферы. Об этом 22 марта сообщили в ходе заседания городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвалид-колясочник Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из общей суммы только 89,2 млрд составляют средства городского бюджета, еще 15,3 млрд рублей будут получены из федерального бюджета.

«В текущем году будет продолжена деятельности по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориями граждан. Кроме того, прорабатывается принятие дополнительных мер адресной поддержки различным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — заявила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Среди основных задач правительство города выделяет социальное обслуживание граждан поставщиками соответствующих услуг. К 2024 году в Петербурге планируют создать условия для внедрения работы социального казначейства.

Отдельные меры направлены на поддержку инвалидов и детей-инвалидов. Это прежде всего реабилитация и абилитация. Также в городе намерены повысить доступность медицинского ухода для маломобильных граждан.

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