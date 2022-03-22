Брянка, ЛНР, 22 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками города Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) два дома, газопровод и линия электропередачи получили повреждения. Об этом 22 марта сообщается на сайте администрации города.

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Отмечается, что ориентировочно в 03:30 мск со стороны позиций ВСУ был обстрелян жилмассив Криворожье города Брянка.

«В результате обстрела по адресу: ул. Егорова, 27, взрывом поврежден газопровод, линия электропередачи, осколками посечен забор, выбиты стекла. По адресу ул. Чукотская, 4, выбиты стекла, повреждены хозпостройки. Жертв и раненых нет. В обстрелянном районе перекрыт газ, обесточена линия электропередачи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.